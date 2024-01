In Vorarlberg geblitzt: Finanzminister Brunner ist seinen Führerschein los

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) muss vier Wochen ohne Führerschein auskommen.

Wie zunächst der "Kurier" berichtete, war der Ressortchef in Vorarlberg privat zu schnell unterwegs. In einer schriftlichen Stellungnahme entschuldigte sich Brunner. Er hatte die Feiertage in seinem Heimatbundesland Vorarlberg verbracht.

Mit Dienstwagen in Vorarlberg unterwegs

Der Finanzminister sei auf einem Weg zu einem privaten Termin gewesen und habe eine temporäre Geschwindigkeitsbeschränkung übersehen, hieß es aus seinem Büro auf APA-Anfrage. Geschehen war der Vorfall am Samstagvormittag außerhalb des Ortsgebiets. Brunner war mit seinem Dienst-7er-BMW unterwegs, den Minister auch privat nutzen können. Erwischt wurde er in einem Bereich bei Dornbirn-Süd, in dem bei Schlechtwetter ein 80er-Limit gilt. Ein Alkotest wurde angesichts der Tageszeit und weil es - so das Ministerium - keine einschlägigen Verdachtsmomente gegeben habe, nicht durchgeführt.