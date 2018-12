In Vorarlberg droht ein Ärztemangel

Bis 2028 erreichen in Vorarlberg 44 Prozent der niedergelassenen Ärzte das Pensionsantrittsalter.

Bis 2028 werden in Vorarlberg 44 Prozent aller niedergelassenen Ärzte das Pensionsantrittsalter erreicht haben. Mittelfristig braucht es pro Jahr 27 neue Mediziner im Land, prognostiziert die Österreichische Ärztekammer. Ihr Vizepräsident Johannes Steinhart warnt vor dramatischen Einbrüchen für die Gesundheitsversorgung. Der Vorsitzende der Vorarlberger Kammer, Michael Jonas, ist zurückhaltender. Man müsse analysieren, wo es Mängel geben werde: sicher in der Allgemeinmedizin, aber auch in der Psychiatrie, Kinderheilkunde und Gynäkologie.