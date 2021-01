In Vorarlberg bleibt es winterlich

Auch die Wetterprognose für die kommenden Tage sagt Schnee und Frost voraus.

Bereits seit Dienstagnachmittag ist Vorarlberg angezuckert, bis Mittwochabend könnte stellenweise noch mehr Schnee dazukommen. Aufhellungen am Nachmittag bringen auch kräftigen Wind mit, zum Abend hin soll der Schneefall wieder stärker werden. Laut Ubimet soll es bis zu einem halben Meter Neuschnee geben.

Donnerstag

Der Donnerstag wird laut Prognosen trüb. Der Schneefall bleibt zumindest bis zum Nachmittag, erst dann folgen erste Auflockerungen. In den Bergen kann es stürmisch werden. Nur Höchstwerte bis maximal 3 Grad sind möglich, am mildesten wird es dabei am Bodensee.