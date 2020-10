In vierzehn Minuten drei Tore brachte die Wende

3:1-Heimerfolg von Hittisau gegen Altenstadt in der Landesliga

Im Heimspiel gegen den TSV Altenstadt war das Team des KFZ Hagspiel FC Hittisau von Beginn weg hellwach und konnte sich die eine oder andere Torchance erarbeiten, welche aber nicht genützt wurden. Nach cirka 20 Minuten kamen auch die Oberländer besser in die Partie und konnte diese nun offen gestalten. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff der Gäste stieß der gegnerische Stürmer nach seinem missglücktem Abschluss mit unserem Tormann zusammen. Zur Überraschung vieler Zuschauer zeigte der nicht immer sattelfeste Schiedsrichter in dieser Situation auf den Elfmeterpunkt. Die Chance ließen sich die Gäste nicht nehmen und gingen nach 33 Minuten mit 0:1 in Führung. Unser Team wirkte nun doch etwas angeschlagen und war in Halbzeit eins nicht mehr imstande, wirklich gefährliche Aktionen zu kreieren.