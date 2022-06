In Ungarn den EM-Titel erfolgreich verteidigen

Radballduo von Dornbirn hofft auf die Goldmedaille, auch Kunstradfahrer wollen ein Edelmetall.

Am 17/18. Juni 2022 findet in Nyiregyháza / Ungarn die gemeinsame EM im Hallenradsport statt.

Die beiden Radballer Patrick & Stefan (3. Platz WM 2021 und Gesamt-Weltcupsieger 2021) sind nach dem 2. Platz beim 1. Weltcup in St.Pölten voller Hoffnung auf einen Podestplatz und Patrick Schnetzer will natürlich seinen EM Titel (mit Ex-Partner Markus Bröll) erfolgreich verteidigen. Die Ziele sind also hoch gesteckt und die Beiden sind in aufsteigender Form.