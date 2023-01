In Tschagguns heißt´s Gola, gola - ussi drola"

"Tschagguser Fasnatomzug" in der "Gola Gass", anschließend gute Unterhaltung im Mehrzwecksaal bei der Volksschule.

Tschagguns. (sco) Hoch her geht es beim “Tschagguser Fasnatomzug” am Sonntag, dem 29. Jänner 2023. Im Dorfzentrum spielt von 12 bis 13 Uhr die Guggamusik “Partener Latschasorri”. Direkt danach nehmen die 1000 Teilnehmenden Aufstellung in der Zelfenstraße bei der Rasafeibachbrücke. Der Umzug durch die Gola Gass beginnt um 14 Uhr. Bei freiem Eintritt, Musik und Bewirtung für alle, geht es anschließend weiter im neuen Mehrzwecksaal bei der Volksschule Tschagguns. Für alle Mitwirkenden gibt es ein Getränk und eine Wurst gratis. Jede angemeldete Gruppe kann sich über eine Erinnerungsmedaille freuen.

Der Gola Droli Faschingsverein wurde vor 32 Jahren “zum Zwecke der Traditionserhaltung ins Leben gerufen”, wie der Verein auf seiner Homepage informiert. In der Montafoner Gemeinde führt der Verein ganzjährig Veranstaltungen für Einheimische und Gäste durch, wie eben den “Fasnatomzug”, Dorfhock, die Kilbi und den Weihnachtsmarkt. Die “Partener Latschasorri”, die bereits zu Mittag in Aktion treten, wurden im Jahr 1999 gegründet. Sie können auf einige Fernsehauftritte beim ORF Kärnten in Klagenfurt, eine Einladung in die österreichische Botschaft in Luxemburg, verschiedene Benefizveranstaltungen, Straßenspektakel im Sommer und viele Auftritte in ihrem Heimattal zurück blicken.