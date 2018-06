"In Russland wie zu Hause fühlen" - Moskau vor dem WM-Anpfiff

In der Fanzone in Moskau wird schon gefeiert, Russland ist bereit: Die Weltmeisterschaft kann beginnen. Vor dem Anpfiff hadern manche Russen aber nicht nur mit ihrer Mannschaft.

Der Geruch frischer Farbe liegt in der Moskauer Luft. Ein Mitarbeiter der Stadt tunkt den Pinsel in einen Topf dunkelroter Farbe, mit ruhiger Hand malt er den von der Sonne verblassten Schriftzug am Metro-Eingang nach. Sein Kollege befreit mit einem Schwamm eine Statue vom Schmutz des rauen Alltags der russischen Hauptstadt. Die Zeit, um die WM-Stadt Moskau auf Hochglanz zu polieren, ist so gut wie abgelaufen. Den Fußball-Fans aus aller Welt soll vom Anpfiff am Donnerstag (17.00 Uhr) an eine moderne, saubere Stadt präsentiert werden.