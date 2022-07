In russischer Haft: US-Basketballerin bittet Biden um Hilfe.

In russischer Haft: US-Basketballerin bittet Biden um Hilfe. ©AP, Reuters

In russischer Haft: US-Basketballerin bittet Biden um Hilfe. ©AP, Reuters

In russischer Haft: US-Basketballerin bittet Biden um Hilfe

Die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner hat US-Präsident Joe Biden in einem Brief um Hilfe gebeten.

Der Inhalt des Briefes blieb größtenteils vertraulich, Griners Management veröffentlichte lediglich einige Zeilen aus dem handgeschriebenen Schriftstück. "Während ich hier in einem russischen Gefängnis sitze, allein mit meinen Gedanken und ohne den Schutz meiner Frau, meiner Familie, meiner Freunde, meines olympischen Trikots oder irgendwelcher Errungenschaften, habe ich Angst, dass ich für immer hier sein könnte", schrieb Griner. Sie bat den Präsidenten, seine Möglichkeiten zu nutzen, um ihre Rückkehr in die USA sicherzustellen.

Unabhängigkeitstag in russischer Haft

Normalerweise begehe sie den 4. Juli im Kreis ihrer Familie, dort würden jene geehrt, die für die Freiheit gekämpft hätten, schrieb Griner. Sie erinnerte daran, dass ihr Vater ein Veteran des Vietnam-Krieges sei. "Es schmerzt, daran zu denken, wie ich diesen Tag normalerweise feierte, weil Freiheit für mich in diesem Jahr etwas ganz anderes bedeutet."

self all Open preferences.

Festnahme wegen Cannabisöl

Die zweifache olympische Goldmedaillengewinnerin wurde am 17. Februar wegen des Besitzes von Cannabisöl festgenommen, als sie zu einem Spiel ihrer russischen Mannschaft zurückkehrte. Der Prozess begann in der vergangenen Woche und sollte am Donnerstag fortgesetzt werden. Ihr drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Der Nationale Sicherheitsrat des Weißen Hauses bestätigte den Erhalt von Griners Brief. Die Regierung glaube, dass Russland die Sportlerin zu Unrecht festhalte, sagte die Sprecherin des Sicherheitsrats, Adrienne Watson. "Die US-Regierung arbeitet weiterhin aggressiv und mit allen verfügbaren Mitteln daran, sie nach Hause zu bringen."

self all Open preferences.

self all Open preferences.