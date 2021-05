In Nahost zeichnet sich laut Hamas ein Waffenstillstand ab

In Nahost zeichnet sich laut der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas ein Waffenstillstand ab. "Ich erwarte, dass ein Waffenstillstand innerhalb von ein oder zwei Tagen erreicht wird, und der Waffenstillstand wird im gegenseitigen Einvernehmen sein", sagte der Hamas-Funktionär Musa Abu Marzook dem libanesischen TV-Sender Al Mayadeen. Zuvor hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu einen Aufruf der USA zur raschen Deeskalation zurückgewiesen.

In der Nacht auf Donnerstag gab es in Gemeinden in der Nähe des Gazastreifens und auch im 40 Kilometer entfernten Be'er Sheva wieder Luftalarm. Zehntausende Israelis mussten in die Schutzräume. Über Raketeneinschläge wurde zunächst nichts bekannt. Die israelische Luftwaffe griff in der Nacht erneut Ziele in dem Küstenstreifen an. Über neue Opfer gab es zunächst keine Angaben.