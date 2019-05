In Memoriam Franz Michel Willam

Am kommenden Sonntag beginnt das Programm zu Ehren des Felder-Enkels.

Anlässlich seines 125. Geburtstags erinnern ein Festgottesdienst, eine Ausstellung sowie Veranstaltungen mit Vorträgen an diese interessante Persönlichkeit und an den Universalgelehrten aus dem Bregenzerwald.

Dr. Franz Michel Willam, Enkel des Dichters Franz Michael Felder, geb. 14.06.1894 in Schoppernau, gest. am 18.01.1981 in Andelsbuch, hatte in Brixen Theologie studiert und 1933 im Auftrag des Herder Verlags das Buch „Das Leben Jesu im Lande und Volke Israel“ verfasst. Zu Forschungszwecken hielt er sich von 1929 bis 1930 im Hl. Land auf und fotografierte dort Land, Leute und historische Städte. Das Buch, das mehr als zehn Neuauflagen erlebte und in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde, zeigte einen neuen volkskundlichen Zugang zum Leben Jesu vor dem Hintergrund Palästinas unter damaliger britischer Mandatsherrschaft. Daneben war er wie sein Großvater auch schriftstellerisch tätig. Insgesamt ein dutzend Erzählungen, Romane und zahlreiche Gedichte im Dialekt und auf Hochdeutsch geben Zeugnis darüber. So stammt der Text zu einem der meist gesungenen Volkslieder des Bregenzerwaldes „Uffor Kanisfluoh“ von ihm. Willam ist der Verfasser zahlreicher theologischer Werke. Bekannt wurde er als ein Pionier der Newman-Forschung. Nach verschiedenen Kaplanstellen kam er 1934 nach Andelsbuch. Bis zu seinem Tod wirkte er dort als Kaplan.