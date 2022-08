In Lafnitz wird es für Dornbirn extrem schwer

Die Rothosen müssen zum Angstgegner in die Steiermark.

Vier Meisterschaftsspiele verloren und ein Torverhältnis von 2:8. FC Dornbirn steht wieder dort, wo sie am Saisonende im Vorjahr gestanden sind. Das noch punktelose Schlusslicht FC Dornbirn gastiert in der 2. Liga auswärts in Lafnitz. Die Steirer sind sozusagen der Angstgegner der Rothosen. Nur ein Remis und fünf Niederlagen mit einem Torverhältnis von 2:21 stehen auf der Habenseite der Dornbirner. In Lafnitz wird es für Dornbirn daher extrem schwer zumindest ein Zähler zu ergattern.