In Kitzbühel gewann ein Österreicher - Gewinnt nun ein Deutscher in Garmisch?

Matthias Mayer kann seinen triumphalen Sieg von Kitzbühel leider nicht wiederholen. Er fällt mit Grippe aus. Schaffen die deutschen Skifahrer rund um Thomas Dreßen den Heimcoup?

Die Veranstalter müssen den schwierigen Bedingungen in dieser Woche mit Niederschlag und warmen Temperaturen trotzen. Garmisch hofft, sich durch tolle Rennen zu profilieren und vor der Bewerbung für die Weltmeisterschaft 2025 zu punkten. Die Titelkämpfe werden im Mai vergeben. Am Sonntag steht in Garmisch noch ein Riesenslalom an.