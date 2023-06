In jungen Jahren alles schon gewonnen was es zu gewinnen gibt

Das Rankweiler Vokalensemble mit Janine Manser, Viktorija Idzanovic und Noelle Popovic sind Sieger im größten Wettbewerb Österreichs. Emelie Summer holt ebenfalls Gold. Samuel Scheiblhofer wird Zweiter.

RANKWEIL. Das Kapitel ist erst in den Anfangsstadien und noch lange nicht am Höhepunkt. Das Vokalensemble Amiche Cantano mit Viktorija Idzanovic, Janine Manser und Noelle Popovic aus Rankweil hat alles schon gewonnen was es in dieser Musikbranche bisdato gibt. Nach dem eindrucksvollen Erfolg auf Landesebene hat das Terzett auch beim bedeutendsten Wettbewerb Prima La Musica in Österreich in Graz mit Bravour den ersten Preis geholt. Mit 94,75 Punkten haben die drei jungen Rankweilerinnen in der Altersgruppe III triumphiert. Vor zwei Jahren wurde das Terzett Amiche Cantano ins Leben gerufen. „Es funktioniert alles auf allen Linien und die Zusammenarbeit macht sehr viel Freude. Die drei talentierten jungen Frauen sind hochmotiviert und sind mit viel Ehrgeiz, Engagement und Eifer bei der Sache. Sie müssen um sich zu belohnen auch zuhause viel üben“, sagt Gesangs-Pädagogin Christine Breuss. Die drei Sängerinnen haben schon mindestens sieben Jahre im Solo Unterricht und konnten dort ihre Qualität und Können mehrfach unter Beweis stellen. Allerdings war die Zeitspanne vom Landeswettbewerb bis zu den Titelkämpfen auf nationaler Ebene und das hat die Aufgaben erschwert. Das gleiche siegreiche Programm wurde in Vorarlberg noch perfektioniert um in Graz einen Megaauftritt vor der Jury hinzulegen. Das Rankweil Musikertrio befindet sich auch noch in schulischer Ausbildung und tanzt derzeit auf zwei Hochzeiten. Ein enormer Aufwand mit wöchentlichen unzähligen Unterrichtsstunden im Solo und im Terzett wird praktiziert. Nicht nur das Vokalensemble Amiche Cantano steht vor einer möglichen großen Zukunft, auch Emilie Summer aus Weiler hat das Zeug in den nächsten Jahren in der Musikszene für Furore zu sorgen. Sie gewann beim Bundeswettbewerb in Graz mit ihrem Parade-Instrument der Trompete ebenfalls die Goldmedaille und wusste zu überzeugen. Zufrieden mit der Darbietung von Emelie Summer war auch Klassenlehrer Peter Kuhn. Der Rankweiler Samuel Scheiblhofer wurde in der Steiermark in der Altersgruppe I mit dem Instrument Saxofon starker Zweiter und auch ihm gehört die Zukunft. Sein Pädagoge Lukas Nußbaumer kümmert sich um das noch junge Talent. Die Erfolge der vielen Musikschüler von der Musikschule Rankweil-Vorderland sind ein echter Beweis der kontinuierlichen Förderung und bestmöglichen Ausbildung der letzten Jahre und in der Gegenwart.VN-TK