In Innerbraz entsteht leistbarer Wohnraum

Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich für ein Bauprojekt der Alpenländischen Heimstätte.

Innerbraz. Die Schaffung von leistbarem Wohnraum ist ein zentrales Anliegen vieler Gemeinden in Vorarlberg und so entsteht nun in Innerbraz die erste Wohnanlage der Alpenländischen Wohnbaugesellschaft.

Massivbauweise mit Holzfassade

An der Arlbergstraße in Innerbraz soll in den nächsten Monaten dazu ein Niedrigenergiehaus mit einer Tiefgarage sowie sieben Abstellplätzen im Freien der Alpenländischen Heimstätte entstehen. Die vom Hohenemser Architekten Reinhard Drexel geplante Anlage verfügt dabei auf einer Wohnnutzfläche von 1.068 Quadratmetern über 16 Einheiten, aufgeteilt in sechs 2-Zimmerwohnungen, acht 3-Zimmerwohnungen und zwei 4-Zimmerwohnungen. Die Wohnanlage wird in Massivbauweise mit Holzfassade errichtet und erhält dazu eine Photovoltaikanlage sowie eine modulierende Sole/Wasser Wärmepumpe mit 7 Erdwärmesonden.

Fertigstellung bis Ende 2022

Nachdem bereits in der vergangenen Woche mit den Bauarbeiten begonnen wurde, erfolgte am Mittwoch nun der offizielle Spatenstich für das Alpenländische-Projekt. Im Beisein von neuen Nachbarn gaben AH-Geschäftsstellenleiterin Alexandra Schalegg, Christian Jeitler (AH), Bürgermeister Hans Peter Pfanner, die Architekten Reinhard Drexel und Eveline Drexel, Baumeister Gebhard Pettinger, Sandro Horvath und Gabriel Lutz den offiziellen Startschuss für gemeinnützigen Wohnbau in Innerbraz.