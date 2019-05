In Himmelberg liegt die FPÖ wieder an der Spitze

# In Himmelberg liegt die FPÖ wieder an der Spitze In Himmelberg bleibt die FPÖ auf Platz eins, stagniert aber. Die Freiheitlichen, die zuletzt ihrer Regierungsbeteiligung auf Bundesebene verlustig gingen, erzielten 32.6 Prozent. Damit blieben sie im Vergleich zur EU-Wahl 2014 praktisch stabil. Zweitplatzierte ist die ÖVP, die 32.22 Prozent erreichte und demnach um 9,4 Prozentpunkt merkbar wuchs. Kaum Bewegung gab es bei der SPÖ mit 22.04 Prozent in Himmelberg, was dem Ergebnis von 2014 entspricht und den dritten Platz bedeutet.

Dahinter positionierten sich die NEOS: Die liberale

Oppositionspartei steigerte sich um 0,74 Prozentpunkt auf 7.86

Prozent (vierter Platz). Die Grünen verloren 2,45 Prozentpunkt, die

Ökopartei kam auf 4.51 Prozent. Einen . Nur der letzte Platz war für

EUROPA Jetzt, erstmals am Start bei der EU-Wahl, drin: Die Liste des

früheren Grünen EU-Abgeordneten Johannes Voggenhuber war mit 0.26

Prozent chancenlos.

Die Wahlbeteiligung in Himmelberg betrug 42,79 Prozent: 776

Stimmen wurden abgegeben.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA – Austria

Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen)

automatisiert erstellt.

