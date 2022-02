In Garmisch warten zwei Weltcup-Slaloms auf Ski-Männer

Beim Slalom-Doppel der alpinen Ski-Männer am Wochenende in Garmisch-Partenkirchen könnte eine Vorentscheidung bezüglich der kleinen Kristallkugel fallen. Es geht eng zu, Olympia-Silbermedaillengewinner Johannes Strolz hat nach sechs Rennen mit ebenso vielen verschiedenen Siegern als Elfter nur 112 Zähler Rückstand auf den führenden Norweger Lucas Braathen. Freilich mischt auch noch Manuel Feller mit, dem als Dritten 72 Punkte auf die Topposition fehlen.

Für das Olympiarennen in Yanqing war alles offen gewesen, hatte es vorher doch 14 verschiedene Podestfahrer im Weltcupwinter gegeben. Und mit dem Franzosen Clement Noel, Strolz und dem Norweger Sebastian Foss-Solevaag hatten es dann drei Saisonsieger in die Medaillenränge geschafft. Zahlreiche Mitfavoriten strauchelten zum Teil schwer und sind am Samstag (9.30/12.30) und Sonntag (9.10/12.30/jeweils live ORF 1) am Gudiberg auf Wiedergutmachung aus.