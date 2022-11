In Gaißau hat die Trainersuche begonnen

Im Frühjahr wird beim Landesligist ein neuer Coach Platz nehmen.

In den drei Jahren 2011 bis 2014 fungierte Bernhard Erkinger schon als Spielertrainer beim SV Gaißau. In den letzten eineinhalb Jahren war der 42-Jährige abermals Coach des Rheindelta-Klub. Nach intensiven Gesprächen zwischen der sportlichen Leitung des SV Gaißau und Trainer, Bernhard Erkinger, kamen nun beide Seiten zum Entschluss in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Daher muss sich der Tabellenvorletzte in der Landesliga ab sofort um einen geeignetern Nachfolger für den scheidenden Trainer Bernhard Erkinger umsehen.