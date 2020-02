In Feldkirch operiert jetzt ein vierarmiger Roboter

Seit Jänner setzen Operateure im Schwerpunktkrankenhaus Feldkirch den sog. „OP-Roboter“ bei den in Frage kommenden Eingriffen ein.

Der Roboter wird bei Operationen an der Prostata und an der Niere eingesetzt. Geplant ist die Verwendung künftig auch bei der Entfernung der Harnblase bei Blasenkrebs.

In der Chirurgie liegt der Einsatz in der Thoraxchirurgie, bei Eingriffen am Dickdarm und an der Speiseröhre sowie bei Leber- und Gallenoperationen. Auch für die Behandlung von Brüchen wird diese Methode angewendet.