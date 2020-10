In enger Leder-Corsage: Verona Pooth im Domina-Style

Verona Pooth weiß einfach, wie sie ihre Fans beeindrucken kann.

Video: Verona in enger Leder-Corsage

Die 52-Jährige präsentiert sich auf der Social Media_Plattform Instagram in einer sexy Leder-Corsage. Der Look erinnert eindeutig an die 1990er-Jahre und das ist natürlich kein Zufall. Verona weiß sich in Szene zu setzen und wie sie Aufmerksamkeit bekommt.