In einer sehr wichtigen neuen Rolle glänzen

Die erst 25-jährige Sophie Hotz ist beim Hypomeeting Götzis erstmals für die Pressearbeit zuständig

GÖTZIS/ALTACH. Seit vier Jahren gehört die Götznerin Sophie Hotz (25) dem neunköpfigen Organisationskomitee vom Götzner Mehrkampfmeeting an. Wenn am 29./30. Mai die 46. Auflage im Götzner Möslestadion mit den weltweiten Topstars über die Bühne gehen wird, ist die 25-jährige Marketing-Angestellte mit einer sehr herausfordernden Aufgabe konfrontiert. Nach 39 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit beim Götzner Meeting hat sich die bisherige Pressechefin Renate Öhy mit Ende 2019 aus ihrer Funktion zurückgezogen. Erstmals wird sich nun Sophie Hotz um die mehr als fünfzig Medienleute aus ganz Europa kümmern. In erster Linie steht für das in Altach wohnende OK-Mitglied vom Götzner Meeting die Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Medienpartnern und dem ORF, die Koordination der Akkreditierungen für die Journalisten und Fotografen sowie auch die Betreuung der Social Media Kanäle im Vordergrund. Die Pressearbeit rund um das international wohl bedeutendste Leichtathletik-Meeting ist für das Götzner Megaevent vor den Olympischen Spielen in Tokio von enorm großer Bedeutung. Ganz Europa blickt für zwei Tage ins Götzner Möslestadion, wenn sich die besten Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen der Welt in Vorarlberg treffen. „Jede ehrenamtliche Tätigkeit erfordert eine Menge Herzblut, Hingabe und hin und wieder auch gutes Zeitmanagement, da alle Aufgaben in der Freizeit untergebracht werden müssen. Das ist aber gleichzeitig auch das Schönste daran – zu sehen, wie jeder und jede einzelne ehrenamtliche HelferIn des Hypomeetings mit vollem Einsatz dabei ist und zum Gelingen einer so großen, internationalen Sportveranstaltung beiträgt. Der ehrenamtliche Einsatz und die vielen Stunden, die man gemeinsam daran arbeitet, schweißen zu einer Art Familie zusammen, in der Jahr für Jahr alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten“, sagt Sophie Hotz, frischgebackene Pressechefin des Hypomeeting Götzis.