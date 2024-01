In Dornbirn regieren wieder die Narren

Die fünfte Jahreszeit steuert mit der Stadtratsabsetzung den Höhepunkt an.

Dornbirn. Kommenden Dienstag, 30. Jänner ist es wieder soweit, dann nehmen Dornbirns Narren traditionell das Zepter in Dornbirn in die Hand. Der Dornbirner Stadtrat wird wie jedes Jahr entmachtet und Dornbirns Narren werden bis Aschermittwoch die Regierungsgeschäfte in Dornbirn übernehmen. „Die Frage ist, gibt die Stadtregierung so einfach den Schlüssel der Stadt Dornbirn ab, oder werden sie sich mit aller Kraft wehren? Wir sind auf jeden Fall bereit“, verkündet Zunftmeisterin Dagmar-Fenkart Kaufmann.