In Diex liegt die ÖVP wieder an der Spitze

# In Diex liegt die ÖVP wieder an der Spitze In Diex hat die ÖVP den ersten Platz behalten. Die Volkspartei kam auf 35.42 Prozent. Damit verlor sie allerdings gegenüber 2014, nämlich 3,96 Prozentpunkt. Zweitplatzierte ist die FPÖ, die 29.17 Prozent erreichte und demnach um 11,7 Prozentpunkt trotz "Ibiza" kräftig wuchs. Die SPÖ überzeugte in Diex 25.89 Prozent der Wähler - ein Rückgang um 1,51 Prozentpunkt.

Dahinter positionierten sich die Grünen: Die Ökopartei baute

minus 1,4 Prozentpunkt auf 4.76 Prozent ab, das brachte Platz vier.

Die NEOS blieben so gut wie gleich, die liberale Oppositionspartei

kam auf 4.17 Prozent. Für den Neueinsteiger EUROPA Jetzt brachte der

Sonntag mit 0.3 Prozent den sechsten Platz. mit 0.3 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Diex betrug 54,76 Prozent: 336 Stimmen

wurden gezählt.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA – Austria

Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen)

automatisiert erstellt.

ELP0243 2019-05-26/23:26