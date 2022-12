In dieser Gemeinde fahren die meisten Autos

Arbeit, Einkaufen, Freizeit - in diesen Gemeinden gibt es pro Kopf die meisten Autos.

Eine VCÖ-Analyse zeigt die Verteilung von Fahrzeugen pro Kopf in Österreich auf. Am wenigsten Autos gibt es nach dieser Berechnung in Wien, danach folgt schon Vorarlberg. Während im Schnitt in Vorarlberg 547 Pkw pro 1.000 Einwohnern berechnet wurden, fällt die Zahl in einigen Gemeinden weitaus höher aus.