„In die Terrasse mit der Aussicht habe ich mich auf den ersten Blick verliebt.“

Ingrid und Melanie Plank waren sieben Jahre Pächter im „Luag ahe“

Dünserberg. Dünserberg ist die kleinste Gemeinde des Landes. Trotzdem beherbergt die Gemeinde ein Gasthaus, dass schon länger mehr als nur ein Geheimtipp ist. Pächterin Ingrid Plank musste vor acht Jahren einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen, als ihre Gatte viel zu früh verstarb. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, wollte es die gelernte Köchin wissen, pachtete zusammen mit Tochter Melanie das „Luag ahe“ und machte sich selbstständig. „Am Anfang hatte ich schon schlaflose Nächte und wir mussten viel improvisieren.“ Das Lokal gehört der Gemeinde, mit Bürgermeister Walter Rauch hatte Plank aber den perfekten Partner gefunden. Das Gebäude, dass auch Gemeindeamt und Feuerwehr beheimatet wurde gründlich renoviert. Im einzigen Treffpunkt in Dünserberg schätzen die Gäste, neben der Herzlichkeit von Ingrid und Melanie, vor allem die bodenständige und stets frische Küche. Großen Anklang findet das „Luag ahe“, dass wie der Name schon verrät durch seine traumhafte Aussicht über den gesamten Walgau überzeugt, neben Einheimischen, auch bei zahlreichen Wanderern und Bikern, die gerne auf einen Einkehrschwung und ein mit regionalen Zutaten bereitetes Mittagessen vorbeischauen.