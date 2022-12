Die Feldkircherin gab vor Kurzem zwei großartige Kurse im Sennhof.

Schon ein Jahr nach der Gründung vom Projekt „Kocherei“ am Sennhof Brederis dürfen die beiden Initiatoren die Göfnerin Christina Kilga (39) und Sabine Kasper (36) aus Altenstadt voller Stolz verkünden, das die umfangreichen Kursangebote während der letzten gut zwölf Monate von den Teilnehmern regelrecht gestürmt wurden und man schon längst rekordverdächtige Zahlen schreibt. Mehr als vierzig Kurse mit etwa dreihundert Kursteilnehmern wurden schon durchgeführt. Meistens schon nach wenigen Stunden nach Veröffentlichung des Kurses ist das Event restlos ausverkauft und die zur verfügbaren Plätze sind vergriffen. Spitzenköche wie Pascal Lang vom Gasthof Mohren oder Dominic Mayer vom GH Hörnlingen, Brotmanufaktur/Hobbyköchin Sandra Wandl, Sophia Dünser Autorin für Backrezepte-Kochbücher und Kinderbücher, Raphaela Koller, Alexandra Frick, Robert Fink und Cosmo Regoli sorgen in den jeweiligen Kursen am Sennhof in Rankweil für viel Qualität und geben Tipps und Tricks den Gästen weiter. „Haben bereits ein großes Level erreicht, aber wollen den Gästen mit Altbewährtem und diversen Neuigkeiten stets etwas Besonderes in einem speziellen Ambiente und Atmosphäre bieten. Stillstand heißt Rückschritt und wir wollen eine Marke in den Kochkursen bleiben und noch ständig wachsen“, sagt Kocherei Geschäftsführerin Sabine Kasper. In den letzten Wochen und jetzt zur Advent- und Vorweihnachtszeit sind die Kurs-Hits besonders groß. So heißt es in den ausverkauften Angeboten an Kursen beispielsweise In der Weihnachtsbäckerei mit Sandra Wandl, Steak-Abende, Italienische Spezialitäten, die Welt vom Sushi, Magari Pizza und das Lernen von Brotbacken. In Zeiten wie diesen greifen die Menschen aufgrund der Teuerung auf allen Linien selbst zum Hand anlegen und zur Herstellung von wichtigen Lebensmitteln. Die Back-Utensilien sind während dem Kurs und auch an den üblichen Öffnungszeiten im Sennhof-Laden zu günstigen Preisen erhältlich. Zum Jahreswechsel und Anfang des neuen Jahres sind ausreichend neue Kurse bereits ausgeschrieben und die Anmeldung läuft auf Hochtouren. Alle Kursangebote sind unter www.kocherei.info abrufbar und dort kann man sich auch dafür anmelden.