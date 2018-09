In der Vorarlbergliga trennt sich die Spreu vom Weizen

Es sind zwar noch acht Spieltage in der Vorarlbergliga im Herbst zu spielen, aber schön langsam trennt sich die Spreu vom Weizen.

Mit Titelfavorit Röthis und Wolfurt stehen erwartungsgemäß zwei qualitativstarke Topklubs in der höchsten Spielklasse des Landes auf den ersten beiden Tabellenplätzen. Wolfurt ist mit einem Spiel weniger nach Verlustpunkten sogar noch vor den Vorderländern. Beide Erstplatzierten sind in den Heimspielen gegen Höchst bzw. Admira Dornbirn in der Favoritenrolle. Röthis hat saisonübergreifend schon 20 Heimspiele nicht verloren, Wolfurt ohne Aleksandar Djordjevic (Wadenbein), Samuel Moosbrugger (berufliche Gründe), Timo Rist (Seitenband), Simon Mentin (Lungenentzündung), Ibrahim Erbek (gesperrt) und Serkan Aslan (Zerrung) hat in dieser Saison vier Erfolge und ein Remis zuhause zu Buche stehen. Neben Röthis und Wolfurt haben derzeit auch Austria Lustenau Amateure, Dornbirner SV, Lauterach und erstmals Rankweil ein Ticket für die Eliteliga Vorarlberg in der Tasche. Brisante Prestigeduelle gibt es an diesem Spieltag im Wälderderby zwischen Egg und Andelsbuch und Schlusslicht Feldkirch gegen Rankweil.