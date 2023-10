In der Messehalle will VC Wolfurt das Westderby gewinnen

Am Samstag kommt es in der AVL2 zum Westderby gegen den VC Mils in der Messehalle Dornbirn. Mit Blick auf die Tabelle für beide Teams ein wichtiges Spiel, will man den Anschluss an das Mittelfeld halten.

Doch wie bereits in den ersten drei Meisterschaftsspielen müssen die Wölfe fast eine komplette Mannschaftsaufstellung vorgeben. Neben dem erkrankten Regisseur Joel Schlittenhardt, fehlen Universalspieler Matthias Metzler (berufl. Verhindert), David Rinderer (Auslandssemester), der Langzeitverletzten Mittelblocker Aaron Kritzinger und auch Kapitän+Mittelblocker Flo Winder.

Nur gut dass mit Neuzugang Ata Simsiki ein Mittelblocker zu den Wolfurtern gestossen ist. Ata kennt die Gäste bestens, denn er spielte viele Jahre in Mils ehe er nach 2 Saisonen in der Schweiz, nun bei den Gastgebern andockte.



Trotzdem, das Ziel ist ein Heimsieg, wie auch Spielertrainer Sascha Kempf meint:“ Obwohl viele Spieler fehlen, wollen wir 3 Punkte einfahren. Wir haben gut trainiert, wenn wir das in das Spiel umsetzen können, dürfen wir mit einen Sieg spekulieren!“