In der Meisterschaft und nun auch im Pokalkrimi gewonnen

FC Lauterach gewinnt den Pokalhit beim Ligakonkurrenten in Bregenz mit 3:2

Das war der Liveticker vom Spiel SW Bregenz vs FC Lauterach

In der Meisterschaft der VN.at Eliteliga Vorarlberg steht der FC Lauterach auf dem zweiten Tabellenplatz und hat sehr reelle Chancen auf die Teilnahme am Meister Play-off in der Regionalliga West. Nun schafft die Truppe von Trainer Ingo Hagspiel den Einzug ins VFV Cup, Viertelfinale. Im Nachbarschaftsduell der beiden Eliteligavereine setzte sich Lauterach in Bregenz mit 3:2 durch. Schon im ersten Aufeinandertreffen in der Meisterschaft gab es ein 6:3-Schützenfest für Lauterach. Dabei ging der Klub aus der Vorarlberger Landeshauptstadt mit 1:0 in Front. Mittelfeldspieler Hamza Can trifft mit einem scharfen Flachschuss (21.). Die Führung der Schwarz-Weißen hielt nur vier Minuten. Ausgerechnet Ex-Bregenz Kicker Vinicius Maciel Gomes machte den Rückstand wett (25.). Neuerwerbung Kevin Prantl sorgte mit einem Zaubertor für den zweiten Treffer der Gäste (32.). In sieben Minuten drehte Lauterach die Partie und kam auf die Siegerstraße. Nach Seitenwechsel erhöhte der mitaufgerückte Innenverteidiger Danijel Gasovic auf 3:1 und der Aufstieg in die Runde der letzten acht heimischen Klubs im Pokal war fixiert. Das Anschlusstor der Bregenzer bugsierte Dolunay Ücüncü unglücklich ins eigene Tor (90.). Lauterach hatte bei zwei Stangenschüssen von Sebi Beer und Vinicius Gomes Pech, die Schwarz-Weißen trafen durch Uelder Barbosa auf Aluminium (41.). Am Samstag (16 Uhr folgt die Revanche, wenn sich beide Klubs in der Eliteliga erneut gegenüberstehen. Dann werden viele Leistungsträger, die im Cup geschont wurden, von Beginn an auflaufen.