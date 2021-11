In der Gamsstadt Kitz geht es für die Wälder um Punkte

Zum Hinrundenabschluss gastiert der EHC Bregenzerwald im Tiroler Nobelskiort.

Der EC Bregenzerwald beendet die erste Hälfte des Grunddurchganges mit einem Auswärtsspiel in Kitzbühel. Am Samstagabend werden die Juurikkala Schützlinge von den Adlern im Sportpark empfangen. Puckeinwurf ist um 19:30 Uhr.

Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, erst Ende Oktober kreuzten der EC Bregenzerwald und die Kitzbüheler Adler erstmals in der laufenden Spielzeit die Schläger. Im Dornbirner Messestadion setzten sich dabei die Hausherren klar mit 5:1 durch. Während die Wälder in den vier darauffolgenden Spielen drei Siege einheimsen konnten, gab es für die Gamsstädter seither keinen Punktezuwachs. Die Durststrecke hält bereits sechs Runden an, als logische Folge kam es zum Abrutschen auf den 13. Tabellenplatz. Die Trendwende soll jetzt natürlich beim Heimspiel gegen die Wälder eingeleitet werden, die man im Kalenderjahr 2021 noch nicht biegen konnte.

Die Voraussetzungen, um diese Serie weiter am Leben zu erhalten, könnten aus Sicht der Vorarlberger deutlich einfacher sein. So gibt es bereits jetzt sieben fixe Ausfälle zu kompensieren. Benjamin Winkler fehlt gesundheitsbedingt, daneben sind Simon Wolf, Leon Rüdisser und Kai Fässler bereits seit einiger Zeit nicht einsatzfähig. Am vergangenen Sonntag wurde das Lazarett auch noch mit Philip Metzler erweitert, der sich beim Auswärtsspiel der DEC/ECB Juniors in Schruns bei einer fahrlässigen Aktion der Gegner verletzte. Adem Kandemir und Julian Metzler befinden sich mit den Bulldogs auf Roadtrip in Znojmo und Wien.