In China ist alles größer, sogar die Massenkarambolagen

Eine verheerende Kettenreaktion auf einem abschüssigen und offenbar vereisten Teil einer Autobahn in der chinesischen Provinz Guizhou führt zu massivem "Blechsalat".

Auf der rutschigen Fahrbahn nahe der Stadt Tongren in der Provinz Guizhou ereignete sich am 22. Jänner dieses Jahres ein Auffahrunfall mit einem Sattelschlepper, in der Folge krachten die nachkommenden Fahrzeuge der Reihe nach in die Unfallstelle.