In Bezau wurde der Advent eingeläutet

Unter dem Motto „Wir läuten den Advent ein“ haben Geschenk & Handwerk, Strubobuob und Blumen-Fee zum diesjährigen Bezauer Advent eingeladen.

Für viele Besucher ist der Bezauer Advent schon zum alljährlichen Ausflugsziel erklärt worden. Die Geschäfte haben sich zwischenzeitlich schon über die Grenzen hinaus einen Namen gemacht und auch in diesem Jahr präsentierten sie sich wieder mit einladendem Schaufenster, wunderbar dekorierten Räumlichkeiten und Außenbereichen. Bis in die Abendstunden ließen sich die vielen Besucher von Geschenk & Handwerk, Strubobuob und Blumen-Fee auf den kommenden Advent einstimmen.

Während dem Rundgang durch die Bahnhofstraße wurden vorweihnachtliche Gefühle und freudige Erwartung auf die schönste Zeit im Jahr geweckt. Bei Geschenk & Handwerk fiel es niemanden schwer die Weihnachtstimmung einzufangen und mit nach Hause zu nehmen. Bezaubernde Deko-Ideen, Samtkissen in weichen, warmen Farben, Kindermode für trendige Festtage, hochwertige Schmuckstücke und vieles mehr hatte Gerda Düringer für ihre Kunden bereitgestellt. Der Chef persönlich sorgte für das leibliche Wohl und lud zu einem Gläschen Sekt oder einem heißen Winterapfel mit hausgemachter Weihnachtsbäckerei ein. Alles unter einem Dach fanden die Besucher bei Jürgen Beer, Strubobuob – Gartenwerkstatt & Tischkultur. Mundgeblasener Christbaumschmuck, Krippenfiguren aus Holz und kunsthandwerkliche Weihnachtsdekoration erfreute die Gemüter. In gewohnter Manier war im Obergeschoß alles für die festlich gedeckte Weihnachtstafel zu finden. Als besonderes Service war die Kinesiologin Magdalena Bach direkt vor Ort anwesend. Sie stellte sich für Fragen bezüglich ihrer Lichtkraft Essenzen und Öle zur Verfügung. Von der Natur inspiriert verzauberte Petra Meusburger und ihre Floristinnen mit Weihnachtsdeko aus vermoosten Ästen, Flechten, Zapfen und Zweigen. Alles stimmungsvoll dekoriert auf Möbeln, kleine Beistelltischen und alten Kästen. Flackernde Kerzen in Windlichter und schöner Schmuck für den Baum aus Glas oder Metall luden bei einem warmen Getränk zeitgleich zum Verweilen und Stöbern ein. Mit dem Bezauer Advent wurde die vorweihnachtliche Zeit eingeläutet und Geschenk & Handwerk, Strubobuob und Blumen-Fee freuen sich darauf gemeinsam mit ihren Kunden Haus und Garten in einen weihnachtlichen Glanz zu hüllen.