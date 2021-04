In Bestbesetzung das große Finale erreichen

UBSC Wolfurt trifft im Semifinale auswärts auf Pressbaum

Die entscheidende Phase in der Badminton Bundesliga startet am Samstag mit dem Semifinale. Da die beiden Finalisten in nur einem Spiel ermittelt werden, kann jeder gewonnene Satz bzw. Punkt letztlich zur Entscheidung beitragen. Die beiden Erstplatzierten aus dem Grunddurchgang, Pressbaum und Traun, genießen Heimvorteil. Titelverteidiger ASV Pressbaum entschied sich doch etwas überraschend für UBSC Wolfurt als Halbfinalgegner. Im Grunddurchgang trennten sich die beiden Teams mit 4 : 4 unentschieden. Im 2. Semifinalspiel kommt es zum OÖ. Derby zwischen Rekordmeister ASKÖ Traun und BSC 70 Linz. Das Grunddurchgangsduell entschieden die Trauner knapp für sich.

Am Samstag trifft unser Team im Halbfinale auf Titelverteidiger ASV Pressbaum. Gespickt mit starken Legionären sind die Niederösterreicher auch in diesem diesem Jahr der klare Favorit auf den Titel und so stehen wir vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe. Dennoch werden wir all unser Können und Erfahrung in die die Schale werfen und alles geben die eigentlich nicht vorhandene Chance zu nützen. Da wir erstmals in dieser Saison in Bestbesetzung antreten können, sind wir optimistisch unseren Gastgeber einen harten Kampf liefern zu können und mit einem guten Start in die Begegnung den Druck auf unsere Gastgeber zu erhöhen.