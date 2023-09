In Andelsbuch kickte der Nachwuchs

Hohes technisches Niveau beim 11. NW-Turnier in Andelsbuch

Qualitativ hochstehenden Nachwuchsfußball bekamen die Besucher des Traditionsturnieres an 2 Turniertagen zu sehen. Der dritte und letzte Turniertage fiel leider dem Starkregen zum Opfer.

Ein kurzer Wolkenbruch am Freitagnachmittag unterbrach kurzzeitig das Turnier der jüngsten TeilnehmerInnen und kündigte bereits eine turbulente Witterung am Turnierwochenende an. Fünfzehn U7-, und U8-Teams bekamen in weiterer Folge ihre verdienten Medaillen bei trockenen Verhältnissen überreicht.

Im Anschluss fighteten acht U13-Teams um den begehrten Turniersieg. In einem spannenden und hochstehenden Finale behielt das FNZ Hinterwald gegen den FC Schwarzenberg knapp die Oberhand.

Am Samstag verzeichnete der Veranstalter mit 21 teilnehmenden U10-Teams einen Teilnehmerrekord. Auf vier Spielfeldern glänzten die JungkickerInnen mit Spielwitz und Ballfertigkeit. Den Turniersieg im U10A-Bewerb erreichte der SCR Altach vor der SG Wolfurt und dem FC Lustenau.

Den Siegerpokal beim U10B-Turnier holte sich der SC Fussach ins Rheindelta.

Am Nachmittag wurde der U12-Bewerb angepfiffen. Erstmalig gab es in dieser Altersklasse auch zwei getrennte Turniere in zwei Stärkeklassen. Während auf anderen Sportplätzen schon Kampfmannschaftsspiele abgebrochen bzw. abgesagt wurden, konnte das OK-Team des FC Andelsbuch die U12-Bewerbe bei mäßigem Regen zu Ende spielen. Den U12B-Turniersieg holte sich der Dornbirner SV, das A-Turnier gewann der FC Sulz vor dem VfB Hohenems.

Das besondere Bergflair im Bezeggstadion brachte eine schöne Turnieratmosphäre. Zahlreiche Eltern, Vereinsfunktionäre und Nachwuchsinteressierte feuerten die KickerInnen an den zwei Turniertagen kräftig an. Trotz dem Ehrgeiz aller teilnehmenden SpielerInnen, war die Freude und der Spaß am Kicken stehts im Vordergrund und alle Spiele vom Fairplay-Gedanken geprägt.