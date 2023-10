In 88 Sekunden auf die Verliererstraße

Der EC Bregenzerwald muss sich in Zell am See mit 1:4 geschlagen geben. An der Niederlage hauptverantwortlich waren die letzten beiden Spielminuten im Startdrittel, in denen die Gäste drei Gegentreffer ausfassten.

EK Die Zeller Eisbären - EC Bregenzerwald 4:1 (3:1,1:0,0:0)

Referees: KAINBERGER, WIDMANN, Hesina, Kanyo

Goals EKZ: 1:1 EKZ Huard N. (18:24 / Wilenius T. ,Ban D. / EQ), 2:1 EKZ Lahoda A. (18:46 / Putnik P. ,Alagic A. / EQ), 3:1 EKZ Wilenius T. (19:52 / Huard N. ,Egger M. / EQ), 4:1 EKZ Ban D. (26:13 / Wilenius T. ,Widen F. / 5:3 PP)

Goals ECB: 0:1 ECB Lipsbergs R. (12:41 / Embrich E. / EQ)

Weiterhin ohne Daniil Kulintsev und Kai Hämmerle reiste das Team von Headcoach Jussi Tupamäki nach Zell am See. Auch Manuel Metzler fehlte dieses Mal im Line Up krankheitsbedingt, womit die bevorstehende Aufgabe natürlich nicht leichter wurde. Dennoch zeigten sich die Wälder von ihrer besten Seite und hielten gegen die favorisierten Hausherren gut mit. Die ersten Großchancen vor Zimmermann und Schmidt vereitelten noch die jeweiligen Torumrandungen, womit es bis zur 13. Minute dauerte, ehe eine Mannschaft jubeln konnte. Und das sollten die Vorarlberger sein. Erik Embrich entschied das Bully im Angriffsdrittel für sich und brachte die Scheibe zu Roberts Lipsbergs, der blitzschnell schaltete und den gegnerischen Keeper komplett auf dem falschen Fuß erwischte. (Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.)

Die Freude über die Führung hielt nicht bis zur Drittelpause. Ganz im Gegenteil. Die Eisbären benötigten genau 88 Sekunden um das Spiel komplett zu ihren Gunsten zu drehen. Erst ließ Huard Alexander Schmidt in der 19. Minute keine Möglichkeit zur Abwehr. Bereits im nächsten Angriff legte der langjährige ICE Hockey League Stürmer Alexander Lahoda nach. (19.) Als dann Alps Hockey League Topscorer Wilenius das 3:1 erzielte, gab es für die Fans in Zell am See kein Halten mehr. (20.)

Trotz dieses herben Rückschlags gaben sich die Wälder nicht auf und stemmten sich gegen die drohende Niederlage. Die endgültige Entscheidung zugunsten des Gastgebers fiel dennoch verfrüht. Mit zwei Mann mehr am Eis trafen die Eisbären im Mittelabschnitt zum 4:1. (27.) Vollstrecker war dieses Mal Ex Bregenzerwald Kapitän Daniel Ban. Da die Schlussmänner danach keine weiteren Tore zuließen, holen sich die Zeller Eisbären die Tabellenführung zurück, während der EC Bregenzerwald auf den 7. Platz abrutscht. Am Samstag findet nach drei Auswärtsrunden das nächste Heimspiel gegen die Kitzbüheler Adler statt. Puckeinwurf ist wie gewohnt um 19:30 Uhr.