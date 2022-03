In 22 Jahren mehr als 1500 Fahrräder schon verkauft

Zum 24. Mal ging der traditionelle Rankweiler Fahrradmarkt über die Bühne.

RANKWEIL. Nach einer zweijährigen Zwangspause durch die Weltgesundheitskrise veranstaltete der Elternverein der Mittelschule Rankweil/Ost in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Rankweil den schon traditionellen 24. Rankler Radmarkt im Pausenhof der Sportmittelschule Rankweil. „Wir wollen den Rankweiler Radmarkt in den nächsten Jahren weiterentwickeln und unser hohes Niveau des Event fortsetzen. Es braucht aber die ehrenamtliche Mitarbeit aller vom Organisationsteam“, sagt Markus Schwärzler, Obmann der Mittelschule Rankweil/Ost. Diese Auflage hatte aufgrund der krankheitsbedingten Ausfälle der Organisatoren und in der Rankweiler Bevölkerung noch leichte Anlaufschwierigkeiten. Normalerweise werden im Rankler Radmarkt rund hundert Fahrräder verkauft. In den bisherigen 22 Veranstaltungen in der Marktgemeinde Rankweil tauschten etwa 1500 Drahtesel den Besitzer. Auch diesmal haben Rankweiler Bürger und Menschen Fahrräder, Dreiräder, Fahrradanhänger, Helme, Rollerblades, Kindersitze, Scooter und Kinderwagen anderen Leuten diese Artikel um einen niederigen Preis angeboten und zu erwerben. Zwanzig Prozent der Einnahmen gingen an den Elternverein. Die Fahrradputzaktion und das Reparaturservice konnte wegen einer Krankheit nicht durchgeführt werden. Für beste Bewirtung sorgten die Mitarbeiter der Mittelschule Rankweil/Ost. Zur Jubiläumsauflage im kommenden Jahr wird es ein spezielles Showprogramm mit etwaiiger Livemusik auf dem Vorplatz der Mittelschule Rankweil geben.VN-TK