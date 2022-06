Impulse für das gemeinsame Miteinander

Buch. Jeden Freitag setzt die Volksschule ein Zeichen für den Frieden.

Seit Wochen nimmt eine besondere Aktion in der Volksschule mehr als nur einen verbindenden Charakter ein. Denn die Kids schärfen abseits des Unterrichts ihren Blick für den Frieden. Hintergrund ist einerseits der Russland-Ukraine-Konflikt und andererseits geht es um die Bewusstseinsbildung für das gemeinsame Miteinander in der Heimatgemeinde sowie in den Familien. Neben dem Gebet werden Geschichten vorgetragen, Gedanken ausgetauscht und Lieder angestimmt. „Es ist immer wieder ein besonderes Erlebnis mit einem starken Wir-Gefühl“, reflektieren Direktorin Sandra Kassar und Religionslehrerin Edith Pfeifer. Harmonisch, auch immer wieder mit einem Spiel und der Darstellung in Form von Bildern, setzen die Kids aus der Kleingemeinde ihre persönlichen Akzente für ein besseres Einvernehmen in der Gesellschaft. (MST)