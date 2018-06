Impressionen zur IAW 18

Am Dienstag fand die größte Digitalkonferenz im Bodenseeraum statt, die Interactive West. VOL.AT war vor Ort, sprach mit den Besuchern und fing die schönsten Impressionen ein.

Darunter auch promintente Besucher, wie zum Beispiel Landeshauptmann Markus Wallner: “Mir gefällt, dass man das Thema jetzt ordentlich in Schwung bringt, es geht ja um die ganze digitale Welt und deren Anwendung. Mir gefällt auch, dass so viele junge Leute auch da sind. Ich kann nur hoffen, dass das fortgesetzt wird.”

Auch Spaß, Action und das leibliche Wohl kamen nicht zu kurz bei lockerem Networking in den Pausen, einem Drohnen-Hindernisparcour, feinem Catering und einer chilligen After Party mit Electronic Beats. In der AREAX präsentierten lokale Start-ups, Unternehmen und Initiativen ihre kreativen digitalen Ideen.