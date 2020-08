"Impresario Dotcom" überzeugte als Höhepunkt der Bregenzer Festtage

Als Höhepunkt ihrer "Festtage im Festspielhaus" haben die Bregenzer Festspiele am Donnerstagabend die Opernkomödie "Impresario Dotcom" zur Uraufführung gebracht.

Lubica Cekovska hat das komisch-groteske Auftragswerk geschaffen, das in Bregenz - dem Coronavirus geschuldet - in kreativ-konzentrierter Form auf die Bühne kommt. Das Premierenpublikum spendete wohlwollenden Applaus.

Fünf Sänger buhlen um eine Anstellung am Opernhaus. Sie tragen die Namen bekannter Opernfiguren und sind mindestens ebenso exzentrisch wie die entsprechenden Charaktere. Der Gesang ist nur scheinbar die Hauptsache, tatsächlich geht es um das bösartige Gegeneinander der eitlen Akteure. Doch die Zeiten sind hart, und so lassen die Kandidaten allerhand Peinlichkeiten über sich ergehen und steigen sogar ins Aquarium, um ein Engagement beim Impresario zu bekommen. Dieser scheint kaum an der Kunst interessiert, lässt er die Sänger ihre Arien doch unter Wasser vortragen.