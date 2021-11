Impfzwang? Gegner auf Suche nach Corona-Infektion

Aufgrund der verschärften Corona-Maßnahmen finden sich auf Social Media Aufrufe nach Infizierten. Bewusste Infektion statt Testzwang? Es drohen Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren.

Noch bis 14. November gilt eine Übergangsfrist, dann gilt in Österreich 3G am Arbeitsplatz. Angesichts der aktuellen Zahlen sieht es aber eher nach 2,5 G aus. Im Klartext heißt das für Ungeimpfte, dass sie ihre Gesundheit mittels PCR-Test nachweisen müssen, insofern sie sich nicht impfen lassen wollen oder als genesen gelten. Wie verhärtet diesbezüglich die Fronten sind, beweisen vermehrt auftretende Aufrufe auf Social Media, die mit höchst fragwürdigen Absichten getätigt werden: Im vorliegenden Fall sucht ein junger Vorarlberger, der sich vehement gegen Corona-Maßnahmen, Testung und Impfung ausspricht, die Möglichkeit der Infektion mit dem Virus, natürlich "für eine Bekannte". Die Gruppe zählt rund 5200 Mitglieder und dient zum Informationsaustausch, Zielgruppe Vorarlberg. So schreibt besagter User im Wortlaut: