Impfungen in Vorarlberg gehen langsam in die Breite

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher gibt einen Ausblick auf den weiteren Verlauf der Corona-Schutzimpfungen.

Phase I des Vorarlberger Impfplans sei so gut wie bewältigt, wartet Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher mit einer positiven Nachricht auf. Zwar würden auch weiterhin über 80-Jährige und Hochrisikopatienten vorrangig geimpft, parallel gingen die Impfungen in bestimmten Gruppen aber mehr und mehr in die Breite, führt Rüscher aus.

Vermehrte Anfragen von älteren Mitbürgern

Impfkampagne in Vorbereitung

Impfungen gewinnen an Breite

In den kommenden Wochen werden die Impfungen in bestimmten Gruppen aus der ersten und zweiten Phase des Vorarlberger Impfplans mehr und mehr in die Breite gehen, kündigt die Gesundheitsreferentin an. Ermöglicht wird diese Ausweitung auch durch die stetig steigenden Liefermengen beim AstraZeneca-Impfstoff. Neben den über 80-Jährigen und Hochrisikopatienten, die weiterhin prioritär geimpft werden, rücken in den nächsten beiden Wochen verstärkt Menschen mit Behinderung sowie Beschäftigte aus Gesundheitsberufen sowie Pädagogen und Patienten mit hohem Risiko in den Impffokus.