Michelle Kargl-Neuner, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, gibt in einem Webinar (Mittwoch, 17. November ab 17 Uhr) Informationen zur Impfung bei Kinderwunsch und in der Schwangerschaft.

Martina Rüscher appelliert

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher appelliert an Frauen, die dieses Thema anspricht sowie alle interessierten Personen, an dem Webinar teilzunehmen. "Wir wollen offen und umfassend über dieses wichtige Thema informieren. Wissenschaftlich belegte Fakten und die Erfahrungen der zuständigen Fachleute in ihrer beruflichen Praxis sind die Basis, um Unklarheiten bzw. Verunsicherungen zu beseitigen und Falschinformationen zu widerlegen", so Rüscher.