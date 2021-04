"Impfung 1.000 mal besser als nicht geimpft zu werden"

Primar Dr. Heinz Drexel hat am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" erläutert, warum die wissenschaftlichen Fakten ganz klar für eine Impfung gegen das Coronavirus sprechen - auch mit AstraZeneca.

In Bezug auf den Einzelfall muss man das Risiko einer Komplikation wie einer Thrombose natürlich sehr ernst nehmen, so der Primar. Er vergleicht das Risiko aber mit der Möglichkeit eines Flugzeugabsturzes. Selbst wenn die Chance äußerst gering ist, könne dennoch der nächste Flug betroffen sein. So sei das auch bei einer Impfung zu sehen.