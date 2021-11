Impfpflicht: So viel müssen Verweigerer zahlen

Laut Verfassungsministerin Karoline Edtstadler ist eine Impfpflicht verfassungsrechtlich möglich - die Strafen für Verweigerer könnten sehr teuer werden.

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat sich am Sonntag überzeugt davon gezeigt, dass die ab Februar geplante Impfpflicht verfassungsrechtlich möglich ist. In der ORF-"Pressestunde" betonte Edtstadler, dass die Regierung verschiedene Experten einbezogen habe und keiner habe gesagt, dass dies nicht gehe. Außerdem habe der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Falle einer Impfpflicht für Kinder in Tschechien dies schon bestätigt.