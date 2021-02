"Impfen macht frei": Nazi-Parole oder Provokation?

Historiker Dr. Severin Holzknecht kritisiert einschlägige Plakate oder Vergleiche von Corona-Maßnahmen-Kritikern mit der NS-Zeit. Hanno Loewy (Jüdisches Museum Hohenems) spricht von Realitätsverweigerung.

Seit mittlerweile über einem Jahr bestimmen Corona-Vorschriften und Regierungsmaßnahmen den Alltag. Nahezu jedes Wochenende versammeln sich Corona-Maßnahmen-Kritiker, Impf-Gegner oder Sympathisanten in ganz Österreich, heute z.B. wieder in Feldkirch am Montfortplatz. "In dieser Debatte greifen verschiedene Aspekte. Ich finde es legitim, auf die Straße zu gehen. Zynische Vergleiche mit dem Nationalsozialismus sind aber absolut fehl am Platz. Sowas hilft keinem weiter, im Gegenteil. Für gefährlich erachte ich die auch mit Antisemitismus verknüpften Verschwörungstheorien, die teilweise jeglicher Logik entbehren. Mit Menschen, die sich im Wissen wähnen, einem weltweiten, geheimen Komplott auf die Schliche gekommen zu sein, kann man nicht mehr vernünftig diskutieren. Sie stehen über den Dingen und verweigern sich der Realität", zeichnet Hanno Loewy, Direktor des Jüdischen Museums ein kritisches Bild der Bewegung.