Impfbus macht in Höchst und Bludenz Halt

Die Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher hofft auf weiterhin rege Teilnahme und versichert: "Geimpft wird immer, so lange der Vorrat reicht".

Der Impfbus des Landes macht nächste Woche in Höchst und Bludenz Halt. Am Dienstag, 24. August, von 15 bis 18 Uhr und am Mittwoch, 25. August, von 15 bis 18 Uhr gibt es in Höchst am Kirchplatz die Möglichkeit zur Gratis-Impfung. Am Freitag, 27. August, von 15 bis 19 Uhr und am Samstag, 28. August, von 10 bis 14 Uhr steht der Impfbus vor der Remise in der Alpenstadt Bludenz. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher appelliert einmal mehr, dieses Angebot zu nützen: "Mit dem Impfbus kommen wir direkt zu den Menschen, um allen, die spontan und ohne Voranmeldung eine Corona-Schutzimpfung bekommen möchten, die Gelegenheit zu geben. Geimpft wird immer, so lange der Vorrat reicht."