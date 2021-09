Impfbus macht in bevorstehender Kalenderwoche in Schlins Station

Impfbus in Schlins und Impkojen in Einkaufszentren

Impfbus macht in bevorstehender Kalenderwoche in Schlins Station - Immunisierungen ohne Voranmeldung sind auch wieder in den drei großen Vorarlberger Einkaufszentren möglich

Der Impfbus des Landes ist weiter in Vorarlberg unterwegs und ist nächste Woche in Schlins zu Gast. Immunisierungen ohne Voranmeldung sind auch wieder in drei großen Vorarlberger Einkaufszentren möglich. Impfbereite Personen benötigen nur ihre E-Card und einen amtlichen Lichtbildausweis.

Impfbus in Schlins

Der Impfbus des Landes wird am 1. Oktober in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr und 02. Oktober in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr vor dem Gemeindeamt in Schlins stationiert sein. Zum Einsatz kommt der Impfstoff von Johnson&Johnson. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Dieses Wochenende ist der Impfbus noch bei der "Vabrik" in Röthis sationiert: Freitag 10:00 bis 13:00 Uhr und Samstag 16:00 bis 20:00 Uhr.

Impfkojen in Vorarlberger Einkaufszentren

Für Kurzentschlossene, die sich spontan für eine kostenlose Corona-Schutzimpfung entscheiden, gibt es am Freitag (24. September) und am Samstag (25. September) wieder die Möglichkeit, sich in drei großen Vorarlberger Einkaufszentren – Messepark Dornbirn, Interspar in Feldkirch-Altenstadt und Zimbapark in Bürs – in den sogenannten Impfkojen, impfen zu lassen. Eine Anmeldung dazu ist nicht nötig. Verimpft wird der Impfstoff von BioNTech/Pfizer.

Messepark Dornbirn: den ganzen September über freitags von 9:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 8:30 bis 18:00 Uhr

den ganzen September über freitags von 9:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 8:30 bis 18:00 Uhr Interspar in Feldkirch-Altenstadt: den ganzen September über freitags von 12:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 18:00 Uhr

den ganzen September über freitags von 12:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 18:00 Uhr Zimbapark in Bürs: den ganzen September über freitags von 9:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 18:00 Uhr

Informationen rund ums Impfen sind auf den Seiten des Landes unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft erhältlich, darüber hinaus unter www.1450-vorarlberg.at sowie unter www.rund-ums-impfen.at.