"Impfaktion für über 80-Jährige verlief planmäßig"

An diesem Wochenende haben im Zuge einer zweitägigen Impfaktion in Dornbirn und Bludenz weitere 1.155 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger über 80 Jahre ihre erste Corona-Schutzimpfung erhalten, gibt Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher bekannt.

Geimpft wurden in Privathaushalten lebende Seniorinnen und Senioren, nachdem in Pflegeheimen bereits der zweite Impfdurchgang angelaufen ist. In den Impfstraßen habe alles planmäßig und reibungslos funktioniert, so Rüscher. Außerdem: Vorarlbergs Spitalsbedienstete haben ihre finale Zweitimpfung bekommen.

Zweite Impfung in vier Wochen

Im Rahmen der Impfaktion für über 80-Jährige, die nicht in Alten- und Pflegeheimen leben, konnten in Dornbirn 884 und in Bludenz 271 Dosen verimpft werden. Nach Vormerkung auf der Landes-Plattform www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft waren die impfbereiten Personen (per Email, SMS oder telefonisch) kontaktiert und zur Impfung eingeladen worden. Alter sowie Priorisierung auf Grund von Vorerkrankung bildeten die Auswahlkriterien. Darüber hinaus sind in Frage kommende Personen gleichmäßig aus allen vier Vorarlberger Bezirken verständigt worden. „In vier Wochen erhalten die Geimpften ihre Zweitdosis. Der Impfstoff dafür ist bereits eingetroffen und reserviert“, versichert die Gesundheitsreferentin.

Zweitimpfung in den Spitälern

In den Spitälern des Landes wurden zudem die finalen Zweitimpfungen verabreicht, berichtet Rüscher. 3.058 Personen erhielten ihre letzte Teilimpfung. Spitalsbedienstete, die den Termin nicht wahrnehmen konnten, werden in der Impfstraße in Dornbirn die für eine Immunisierung notwendige zweite Dose bekommen. „Die Mitwirkung des Gesundheitspersonals ist ein wichtiger Schritt für die Bekämpfung der Pandemie“, stellt die Landesrätin mit Blick auf die hohe Impfbereitschaft klar. Schon über die Hälfte aller Spitalsmitarbeitenden, die in den fünf Landeskrankenhäusern und am Krankenhaus Dornbirn beschäftigt sind, verfügen über einen Corona-Impfschutz. Dahinter stehe großes Verantwortungsbewusstsein, würdigt die Landesrätin die rege Inanspruchnahme der freiwilligen Corona-Schutzimpfungen. Zudem bedankt sich Rüscher einmal mehr für den enormen Einsatz des Personals in den Impfstraßen – insbesondere bei Ärztekammer, ÖGKV und dem Roten Kreuz.

Aktuelle Zahlen rund um die Corona-Schutzimpfungen in Vorarlberg stellt das Land in einem Dashboard auf www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft bereit. Die Online-Plattform gibt auch transparent Auskunft darüber, in welchen Berufs- und Anspruchsgruppen Impfungen verabreicht worden sind.