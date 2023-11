Immobilienertragsteuer

Änderungen bei gemischten Schenkungen – ImmoESt erst ab 75% Entgelt

In Bezug auf die Bereicherungsabsicht ist zu prüfen, ob nach dem Wille der Vertragsparteien ein entgeltliches oder unentgeltliches Rechtsgeschäft gewollt ist. Hierbei ist der Hauptzweck und der Gesamtcharakter des Rechtsgeschäfts zu beurteilen. Für die Unentgeltlichkeit muss das subjektive Element des "Bereichernwollens" vorliegen, was anhand von objektiven Umständen im Einzelfall zu beurteilen ist. Bei Verträgen zwischen nahen Angehörigen wird im Zweifel vermutet, dass eine Bereicherungsabsicht vorliegt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass hier eine Bereicherungsabsicht stets gegeben ist, sondern nur, dass die Nachweiserfordernis geringer ist als bei fremden Dritten. In allen Fällen gilt: Fehlt es im konkreten Fall an der Bereicherungsabsicht, weil – trotz einem objektiven Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung – subjektiv eine Wertäquivalenz besteht, kann kein unentgeltliches Rechtsgeschäft vorliegen. Für den Nachweis der Bereicherungsabsicht kann eine entsprechende Vertragsklausel hilfreich sein.