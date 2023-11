Immobilienertragsteuer im Privatbereich

Immobilienertragsteuer bei Verkauf auf Raten

Gibt es Befreiungen?

Befreiungen bestehen unter anderem bei Veräußerung des Hauptwohnsitzes und bei selbsthergestellten Gebäuden. Wird der Hauptwohnsitz veräußert und der Wohnsitz aufgegeben, so ist der Veräußerungserlös steuerfrei, sofern ab der Anschaffung bis zur Veräußerung die Immobilie für mindestens zwei Jahre durchgehend als Hauptwohnsitz oder die veräußerte Immobilie in den letzten zehn Jahren mindestens fünf Jahre durchgehend als Hauptwohnsitz gedient hat. Bei selbsthergestellten Gebäuden besteht ebenfalls eine Befreiung. Diese liegt vor, wenn der Steuerpflichtige das Gebäude von Grund auf neu errichtet und das finanzielle Baurisiko getragen hat.

Alt- oder Neuvermögen?

Was tun bei Ratenzahlungen?

In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass der Verkaufserlös einer Immobilie in Raten gezahlt wird. Der vereinbarte Kaufpreis liegt daher etwas höher als bei einer Einmalzahlung. In Folge ist dieser in einen Tilgungs- und in einen Zinsanteil zu splitten. Der Sondersteuersatz über 30% steht nur für den Tilgungsanteil zu. Der Zinsanteil wird mit dem progressiven Steuersatz versteuert.