Immer wieder Rodelunfälle: So geht sicheres Rodeln

Auch in Vorarlberg kommt es immer wieder zu Rodelunfällen. Martin Pfanner vom KFV verrät, was man für sicheres Rodeln beachten sollte.

Das Rodeln gehört für viele Vorarlberger einfach zum Winter mit dazu. Ob jung oder alt, ob mit Holzrodel oder Plastikbob - der gemütliche Wintersport erfreut sich großer Beliebtheit. Doch das Rodeln ist gefährlicher, als man denken könnte. Mehr als 2.200 Menschen verletzen sich jährlich in Österreich beim Rodeln, im Schnitt zwei davon tödlich. Die häufigste Ursache für schwere tödliche Unfälle ist eine Kollision mit einem Hindernis, etwa einem Baum. Erst kürzlich kam es am Bödele in Schwarzenberg zu einem schweren Rodelunfall, bei dem eine 17-Jährige verletzt wurde.